Жители Лабытнанги и Харпа предложили более 20 мест для новых теплых остановок

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги и Харпе появятся новые теплые остановки: пять в городе и одна в поселке. Места для их размещения предложили сами горожане на портале «Живем на севере».

Всего поступило 22 варианта, в числе которых: замена павильонов на Брусничной или возле дома №8 по ул. Полярная, рядом со школой №8 или на ул. Клубной, а в Харпе - на ул. Одесской и другие. Далее состоится голосование.

Напоминаем, что в городе уже есть семь теплых остановок, в том числе в мкр. Обской. Они появились благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. В каждой имеются камеры наблюдения, автоматические системы подогрева и освещения.

- Теплые остановки, особенно в зимний период, доказали свою эффективность и оценены жителями Семи лиственниц по достоинству, - отметила глава города Марина Трескова.