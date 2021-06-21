Погода на Ямале на 21 июня: до +11 градусов

Погода на Ямале на 21 июня
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +9, ночью +7. Ветер 2-6 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем +11, ночью +7. Ветер 7-14 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +10, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-13 м/с.
Губкинский: облачно, утром - дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +11, ночью +6. Ветер 7-13 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +9, ночью +7. Ветер 2-6 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем +11, ночью +6. Ветер 6-12 м/с.