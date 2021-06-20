В Лабытнанги женщине прислали кошачий наполнитель вместо обуви

Вместо обуви женщине прислали кошачий наполнитель Фото: Мария Толстихина

В Лабытнанги женщина обратилась в полицию, где объяснила, что ее обманули мошенники, выманив деньги. Жительнице 5 мая попалась реклама обуви в соцсетях. Она прошла по ссылке и оставила свои контактные данные. Через некоторое время северянке позвонил представитель интернет-магазина, с которым она обсудила размер и модель обуви, а также способ доставки.

Через 10 дней женщине поступил звонок от менеджера интернет-магазина, который оповестил ее о поступлении товара в почтовое отделение Лабытнанги. Горожанка заплатила порядка 3 тыс. рублей и забрала посылку. Когда она ее вскрыла, то нашла вместо обуви кошачий наполнитель, бумагу и москитную кепку. Об этом сообщает УМВД по ЯНАО.