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Досуг20 июня 2021 19:04

В Тарко-Сале официально открыт купальный сезон

Жители смогут плавать на пляже в парке Прибрежном
Мария Толстихина
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Пляж открыт для купания с 10:00 до 20:00 часов

Пляж открыт для купания с 10:00 до 20:00 часов

Фото: Мария Толстихина

Официальное открытие купального сезона в Тарко-Сале состоялось 18 июня. Местным жителям разрешили плавать только на пляже, расположенном в парке Прибрежном. Купание в других находящихся на территории города водоемах находится под запретом.

Перед открытие прошла серьезная подготовка территории: часть реки обнесена специальными ограждениями для безопасности, водолазы очистили дно от мусора, почву и воду изучили в лаборатории, отклонений не обнаружено.

Пляж открыт для купания с 10:00 до 20:00 часов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций имеется моторная лодка, спасательные круги и жилеты.