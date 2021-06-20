В Тарко-Сале официально открыт купальный сезон

Пляж открыт для купания с 10:00 до 20:00 часов Фото: Мария Толстихина

Официальное открытие купального сезона в Тарко-Сале состоялось 18 июня. Местным жителям разрешили плавать только на пляже, расположенном в парке Прибрежном. Купание в других находящихся на территории города водоемах находится под запретом.

Перед открытие прошла серьезная подготовка территории: часть реки обнесена специальными ограждениями для безопасности, водолазы очистили дно от мусора, почву и воду изучили в лаборатории, отклонений не обнаружено.

Пляж открыт для купания с 10:00 до 20:00 часов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций имеется моторная лодка, спасательные круги и жилеты.