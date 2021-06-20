Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 20 июня 2021 года увеличилось на 36 человек

Выявлено 36 случаев заражения Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 июня 2021 года. За минувшие сутки в округе выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает опертштаб ЯНАО.

Выздоровели 25 человек (за весь период – 38 490), 222 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 21 пациент – в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. За сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

30 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:

Новый Уренгой – 9 (за весь период – 6992) Ноябрьск – 6 (за весь период – 4467) Салехард – 5 (за весь период – 3750) Пуровский район – 1 (за весь период – 3434) Муравленко – 1 (за весь период – 2900) Губкинский – 1 (за весь период – 2732) Лабытнанги – 4 (за весь период – 2027) Приуральский район – 3 (за весь период – 844)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.