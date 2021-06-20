Погода на 20 июня 2021 года в ЯНАО: ожидается прохлада

Местами ветер усилится Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 20 июня, в Ямало-Ненецком ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет скакать от 6.8 градусов до 13.3 градусов цельсия. Слабый ветер до шести метров в секунду Северного направления. Влажность воздуха от 47% до 74%. Облачность неба от 14% до 100%. Атмосферное давление от 750 до 761 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение суток будет слегка облачно.

Также сегодня празднуют День медицинского работника. В День медика все работники здравоохранения - медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи - получают от пациентов поздравления и слова благодарности за свой нелегкий ответственную работу.