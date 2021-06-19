В Пуровском раи оне за прошедшие сутки ликвидировано четыре природных пожара

В Пуровском районе за прошедшие сутки ликвидировано четыре природных пожара Фото: Юлия Кучеренко

На территории Пуровского раи она за прошедшие сутки пожарные потушили четыре природных пожара площадью 62,49 гектара. Ещё один пожар площадью 7 гектаров ликвидирован. В тушении природных пожаров задеи ствовано 60 человек и 4 единицы техники, на сегодняшний день угрозы населе нным пунктам нет. На Ямале с 15 мая установлен пожароопасныи период, за это время в раи оне произошло 14 лесных пожаров общеи площадью 136,7 гектаров. Как правило, причинои большинства из них стала гроза.

Спасатели призывают жителей района при обнаружении пожара звонить в пожарно-спасательные службы по телефонам: 112, 01, по сотовому - 101, или на прямую линию леснои охраны: 8-800-100-94-00.