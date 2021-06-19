В Новом Уренгое водитель, совершая обгон врезался в "Камаз" Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Водитель автомобиля ВАЗ 21083, двигаясь по улице Южная магистраль, города Новый Уренгой, обгонял движущийся в попутном направлении автомобиль, но при завершении маневра и возвращении в правую полосу движения, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в "КАМАЗ".

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ 21083, госпитализирован в больницу.

С начала 2021 года на ямальских дорогах зарегистрировано 2 353 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и 128 травмированы, в том числе 11 детей.