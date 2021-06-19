Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 июня 2021 года увеличилось на 33 человека Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 33 человека, с начала пандемии ковидом переболели 39 560 жителей округа.

Из общего числа болеющих 210 пациентов госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 21 человек находится в тяжелом состоянии, 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению за стуки зарегистрирован 1 летальный случай в Новом Уренгое, женщина, 89 лет. Таким образом, общее число погибших составляет 425 человек.

За сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число дошло до 6 180 человек.

В муниципальных образованиях ЯНАО зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, за весь период пандемии - 33 380 человек. А именно: в Новом Уренгое – 10 заболевших, за весь период болели коронавирусом 6 983 человека; в Ноябрьске заразилось за сутки 3 человека, за весь период – 4 461 человека; в Салехарде – 7 человек, за все время 3 745 заболевших, в Пуровском районе – 1, с марта прошлого года 3 433 пациентов с коронавирусом; в Муравленко также 1, за весь период – 2 899; в Губкинском – 1, за весь период – 2 731 житель округа; в Лабытнангах за сутки заболели 4 жителя, за весь период пандемии 2 023 жителя. В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За сутки в регионе провели 2 799 тестов провели в 23 лабораториях, за весь период прошли обследование 1 666 639 жителей Ямала. Выписаны по выздоровлению 32 человека, за весь период вылечились 38 465 жителей региона.

За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 861 343 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.