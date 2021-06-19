В выходные в Ноябрьске проходит фотовыставка посвященная медикам Фото: Администрация Ноябрьска

В эти выходные в центре досуга «Нефтяник», накануне профессионального праздника открылась фотовыставка #ЯмалГордится #ДеньМедикаЯмал2021. Она продлится до 20 июня 14:00. На ней представлены фотографии работников шести медицинских учреждений Ноябрьска – Центральной городской больницы, стоматологической поликлиники, психоневрологического диспансера, станции скорой медицинской помощи, окружного центра профилактики и борьбы со СПИД, Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко.

На стендах представлены 106 фотографий медработников – это врачи и медицинские сестры, работавшие в «красной зоне», молодые специалисты, которые совсем недавно приехали в наш город, трудовые династии и семейные пары, старейшие работники и авторы уникальных методик и технологий.

В создании выставки принимали участие местные фотографы – Анастасия Даниленко, Кристина Трубченинова, Денис Ядрихинский и Ольга Коваль. Большую помощь оказали дизайнеры – Юрий Платонов и Мария Москвичева.