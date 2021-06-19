В Пуровском районе задержали мужчину, который поджог чужой автомобиль Фото: Татьяна Коркина

В феврале этого года в ОМВД России по Пуровскому району обратился 32-летний житель деревни Харампур с заявлением, в котором просил наказать виновных, которые ночью подожгли его легковой автомобиль. Мужчина уточнил, что временно неисправный транспорт находился у дома, где он проживает. Заявителю причинен материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД нашли 40-летнего жителя Пуровского района, причастного к преступлению. Злоумышленник признался, что специально поджог автомобиль из-за личных неприязненных отношений к его владельцу. После поджога преступник скрывался на территории одного из оленеводческих стойбищ.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Сейчас безработный поджигатель находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.