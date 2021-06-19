Погода на Ямале на 19 июня: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Ямало-Ненецком автономном округе 19 июня 2021 года ожидается переменная облачность, местами небольшой, кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, днём +15, +20 °С, местами до +7, +12 °С.

На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут.