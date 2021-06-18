Профессор из Украины подчеркнула высокий уровень организации конференции в столице Югры Фото: itforum.admhmao.ru/2021/

Профессор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова в Киеве и ведущий научный сотрудник Института культурологии Национальной академии Искусств Украины Евгения Бильченко отметила профессионализм организаторов и участников III Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая состоялась в Югре.

Ученая выступала на конференции с докладом, обращая особое внимание на проблемы цифрового общества как сферы тотального контроля и непредсказуемого риска. Евгения Бильченко поблагодарила модераторов и организаторов из ЮНЕСКО и правительство Югры.

- Конференция по уровню превзошла давно оседланный глобалистами Давоса форум Порту-Алегри, не говоря уже о наших местных фантазиях об искусственном интеллекте. В общем, Югра показала себя центром профи в мировой медиа-науке. Это реально уровень. Здесь цитируют то, что мне только снится в недоступных английских переводах. Русский Север, горжусь тобой: достойная организация диалога Европы и Азии против насилия заокеанского капитализма «слежки». Спасибо Дмитрию Будкову и Евгению Кузьмину за честь присутствовать во всем этом, — выразила мнение профессор из Киева.

Отметим, конференция проходила в рамках XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, с участием экспертов из 60 стран мира.