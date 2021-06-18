В Губкинском отремонтируют девять многоквартирников

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В Губкинском начался капитальный ремонт домов. В связи с этим глава города Андрей Гаран лично выехал на некоторые объекты, чтобы лично убедиться в качестве работ.

- В этом году мы заключили контракт на ремонт девяти капитальных домов. Очень тщательно слежу за подрядчиками, особенно если это касается ремонта кровли. В наших северных краях частые осадки, поэтому нельзя допустить попадание влаги в квартиры, крыша должна быть надежной, - подчеркнул градоначальник.

Также он добавил, что все работы выполняются качественно, с использованием гидроизоляции.

Отметим, что первые пять домов отремонтируют к середине июля, а оставшиеся - к концу августа.