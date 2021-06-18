Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале вновь разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Уже подготовлено 58 мест, из них 25 в Салехарде, 23 - в Новом Уренгое и 10 - в Ноябрьске.

- Ситуация по заболеваемости ухудшается. Потребность в госпитализации растет, и мы вынуждены вновь увеличить коечный фонд. Резерв свободных мест постоянно поддерживаем на уровне 15 процентов, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Отметим, что в регионе также достаточно коек для пациентов с тяжелой формой заболевания: оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородом.

За последние сутки в округе выявили 31 новый случай коронавируса. В больницах округа находятся 186 пациентов, 10 из них - на ИВЛ.

В настоящий момент в регионе привились более 93 тысяч человек, почти 80 тысяч полностью завершили вакцинацию - это 39 процентов жителей.