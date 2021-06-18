В копилке добычи «РН-Пурнефтегаза» - 120-миллиардный кубометр газа

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз». Харампурское месторождение.

ООО «РН-Пурнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть», добыло 120 млрд. кубометров газа. Предприятие является крупным центром добычи углеводородов НК «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе, ведет производственную деятельность на девяти месторождениях, которые характеризуются высоким этажом нефтегазоносности с чередованиями нефтяных, нефтегазовых, газовых и газоконденсатных залежей.

Высокие показатели добычи газа обеспечиваются за счет эффективного выполнения геолого-технических мероприятий, бурения новых газовых скважин на Барсуковском и Губкинском месторождениях. Перспективы увеличения добычи газа и газового конденсата связаны с юрскими отложениями Барсуковского месторождения.

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз». Комсомольское месторождение.

Попутный нефтяной и природный газ с месторождений Барсуковского, Комсомольского и Тарасовского направлений поступает на объекты подготовки и компримирования газа, где производится его подготовка до товарного качества. Имеющаяся инфраструктура позволяет перераспределять потоки газа между потребителями. На дожимной компрессорной станции Комсомольского месторождения в процессе подготовки газа методом низкотемпературной сепарации выделяется фракция лёгких углеводородов, реализуемая потребителям в качестве отдельного продукта. Подготовленный газ Тарасовского месторождения также направляется в качестве топлива для нужд Тарасовской газопоршневой электростанции мощностью 52 МВт.

«РН-Пурнефтегаз» успешно реализовал мероприятия целевой газовой программы, благодаря чему уровень рационального использования попутного нефтяного газа составляет около 99%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. В рамках мероприятий программы введены в эксплуатацию компрессорные станции Комсомольского, Усть-Харампурского, Харампурского месторождений, а также система сбора попутного нефтяного газа Барсуковской группы месторождений. Все объекты газовой программы оснащены современным оборудованием, управление производственными процессами осуществляется в автоматическом режиме.