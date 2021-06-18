Ноябрьская полиция задержала мужчину, который выманил у пенсионерки крупную сумму денег

Ноябрьская полиция задержала мужчину, который выманил у пенсионерки деньги на лечение Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Ноябрьска задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Все началось с того, что в отделение обратилась 60-летняя местная жительница. Она просила найти афериста, который выманил у нее десять тысяч рублей.

- Было установлено, что заявительнице позвонил мужчина, которого она приняла за своего знакомого. Он пояснил, что находится в больнице, и попросил в долг десять тысяч рублей. Женщина сразу перевела деньги на указанный счет, после чего с ней перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый житель Батайска 1990 года рождения, который дал признательные показания.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет тюрьмы.