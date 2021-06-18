В Салехарде появится еще одно место для катания на самокатах и велосипедах

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде продолжается ремонт общественных территорий, одна из них - площадь у «Поляриса». Сейчас подрядная организация меняет бордюрный камень, ремонтирует ступени и приводит в соответствующий вид ограждения.

- Горожане часто обращались с просьбой убрать на площади недочеты и сделать ее доступной для катания на самокатах и велосипедах, так как там гуляет много детей. Ваши пожелания будут учтены, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он добавил, что к июлю все работы будут завершены. Кроме того, закончится ремонт проезжей части по ул. Чубынина. Таким образом, напротив сквера Молодежный появится отличное место для прогулок и городских мероприятий.