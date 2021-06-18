Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июня 2021 года увеличилось на 31 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека, с начала периода - 39 527.

Из общего числа болеющих 186 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 424 человека.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 174.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19 (за весь период - 33 353): Новый Уренгой - 10 (за весь период - 6 973), Салехард - 5 (за весь период – 3738), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 432), Лабытнанги - 2 (за весь период - 2 019), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 458), Губкинский - 1 (за весь период - 2 730), Приуральский район - 1 (за весь период - 841), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 478).

За сутки в регионе провели 2 602 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 663 840.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 38 433.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 262 человека с COVID-19, из них 2 464 (14,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 281 309. Выздоровевших - 10 954, за весь период - 4 850 659. Умерших - 453, с начала периода - 128 445.