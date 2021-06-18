В Пурпе открылся новый детский сад на 240 мест

Фото: Правительство ЯНАО

В поселке Пурпе открылся современный детский сад. Его возвели на месте старых деревянных корпусов, которые были построены еще в 80-х, и оставили прежнее название – «Колокольчик». Сюда уже переехали 194 ребенка. В открытии дошкольного учреждения принял участие глава Пуровского района Антон Колодин.

Совсем скоро в садике создадут 46 дополнительных мест в разновозрастных группах, всего же их запланировано 240. Таким образом в поселке полностью ликвидировали очередь в детсады.

Родителям впервые разрешат устроить в ясли ребенка в возрасте от 2 месяцев. Для этого созданы все условия: персонал и педагоги прошли обучение и специальную подготовку.

В здании – три этажа, здесь располагаются спортивный и музыкальный залы, театральная студия, кабинеты для тематических занятий. В садике создано уникальное образовательное пространство, ориентированное на экологическое развитие и исследовательскую деятельность маленьких северян.

Пурпейцы будут проводить опыты, эксперименты на интерактивных комплексах «Колибри», в цифровой лаборатории «Наураша» и биолаборатории ANRO expert, где можно выращивать растения. А в интеллектуальном офисе дети попробуют себя в лего-конструировании и робототехнике, будут играть в шахматы и шашки.

- Спасибо строителям и педагогам – они предусмотрели все, чтобы воспитанники «Колокольчика» полноценно развивались, получали новые знания, и обязательно находили им практическое применение. Для меня особенно приятно, что в этих стенах будут воспитывать защитников природы. А значит, экологическое будущее нашего района в надежных руках, - подчеркнул глава района Антон Колодин.

К слову, к переезду в новые корпусы уже готовится и таркосалинский детский сад «Золотой ключик». В ближайшее время будет получена лицензия на открытие. Также начнется строительства садика в Самбурге, а в Халясавэе под строительство выделен участок.

Всего за последние два года на Ямале откроют 22 новых детских сада. Это исполнение задачи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и абсолютный рекорд в современной истории округа, такого количества дошкольных учреждений одновременно еще никогда не строили.