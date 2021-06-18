В национальной деревне Пуровского района появится этно-тропа для туристов

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

Глава Пуровского района Антон Колодин рассказал, как продвигается благоустройство национальной деревни.

По его словам, этим летом отремонтируют главные улицы: Школьную и Айваседо-Энтак. Здесь заменят поврежденные плиты и установят новые ограждения. Работы уже начались, сейчас на ул. Школьной выкрасили опоры освещения, в ближайшее время их заменят и на ул. Айваседо-Энтак.

Продолжаются работы и в местной школе-интернате: строители ремонтируют спальные корпуса, учебные помещения и фасад школы. На территории покрасят бордюры и ограждения, а газоны засеют травой.

Также ведутся работы в сквере Лебединый. Напоминаем, что он появился в прошлом году благодаря проекту «Комфортная городская среда». Теперь его сделают еще более привлекательным: проведут освещение, установят новую игровую площадку для детей и еще одну площадку для занятий национальными видами спорта.

Кроме того, Антон Колодин осмотрел территорию будущего туристического объекта. Активная молодежь деревни предлагает обустроить этно-тропу, которая будет идти вдоль дороги в лесном массиве.

- Идея отличная: в естественном природном ландшафте организовать прогулочную зону, установить на ней семь различных этноплощадок, рассказывающих о быте и культуре коренных народов. Сейчас специалисты готовят проект, есть уверенность, что он будет востребован не только местными жителями, но и привлечет в самую колоритную деревню района туристов, - добавил глава района.