Ярсалинцев приглашают помочь в создании нового места отдыха

Фото: администрация Ямальского района
В Яр-Сале появится новая зона отдыха, а помочь в ее создании могут все желающие. Автором идеи выступил молодежный центр «Импульс».
Как рассказали организаторы, они планируют изготовить из обычных поддонов (паллет) мебель и другие малые сооружения. Материал благодаря местным предпринимателям уже есть, нужны только дополнительные руки, инструменты и жаждущие помочь в хорошем деле.
Обустройство нового общественного пространства назначено на завтра, 19 июня, в 13:00. Желающих помочь ждут на берегу Сора возле всем известных столиков.