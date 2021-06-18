В Губкинском может появиться сквер Парящих зонтиков

Фото: администрация Губкинского

В регионе завершился прием идей от граждан в рамках инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». От губкинцев поступило 45 предложений.

Горожане хотят построить площадку для выгула собак в 9-м или 1-м микрорайонах (одна уже есть напротив 7-го), сквер Парящих зонтиков в 7-м, отремонтировать корт в 9-м, а также оборудовать беговую дорожку и площадку с тренажерами в районе церкви в Пурпе.

В августе авторы идей проведут презентации для жителей, а в сентябре пройдет общегородское голосование: сначала на портале «Живем на Севере», а потом на специальных участках. По результатам последнего станет известно, какие проекты будут реализованы в следующем году.

Отметим, что реализация идей, победивших в прошлом году - а их 11 - уже идет полным ходом. В городе началась антимоскитная программа, также строятся скверы в 9-м и 16-м микрорайонах и детская площадка в 1-м.