На Ямале пять выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошел 3 и 4 июня.

Результат в сто баллов получили два выпускника из Нового Уренгоя, ученица Многопрофильного лицея Муравленко, а также ученики из Ноябрьска и Надыма. Общее количество стобалльников в регионе составило 16 человек.

Отметим, что по решению ГЭК все высокобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.

Также напоминаем, что с 2011 года выпускникам, получившим максимальный результат по одному из предметов ЕГЭ, выплачивается премия. В 2020 году ее размер увеличен с 20 до 100 тысяч рублей. Премии в этом же размере получат и педагоги-наставники, подготовившие ребят.

Узнать персональные результаты можно в местах подачи заявлений на ЕГЭ и через портал.