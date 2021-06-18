Жители Нового Уренгоя возмущены выгулом собаки на детской площадке

Фото: скриншот из видео

Жители Нового Уренгоя оказались крайне возмущены поведением владельца собаки, который выгуливал животное на детской площадке. Своим негодованием поделилась жительница микрорайона Мирный, написав пост в соцсети.

- Выгул собаки на деткой площадке за домами Мирный, 5/1 и 5/3. Именно эту собаку неоднократно выгуливают на этой площадке. Затем наши дети играют в этом загаженном песке. Видимо у этих хозяев нет детей, поэтому им все равно где гадить. Возможно они узнают себя и будут думать, где все же стоит выгуливать своего пса, - рассказала женщина.

В комментариях новоуренгойцы посоветовали сначала поговорить с владельцем животного, а уже потом выкладывать видео. Однако как заявила автор поста, диалог ни к чему не привел, сообщает «Нур 24».