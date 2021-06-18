В Тарко-Сале отремонтируют более пяти километров теплосетей

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале начался капремонт коммунальных сетей. Всего в городе планируют заменить 5,6 километра труб. Из них в рамках окружной субсидии - 2,4 километра на 8-ми участках. Еще на 3-х участках протяженностью 3,2 километра сети заменят в рамках производственной программы ресурсоснабжающей компании «Ямалкоммунэнерго».

Капитальные ремонты предстоят в мкр. Комсомольском (дома №20, 22, 23), по улицам Первая речка, 12 и Мира, 5. Кроме того, планируется заменить резервуар хранения резервного топлива на котельной №4.

Также капремонты сетей планируются и в других поселениях района. Более километра коммуникаций заменят в Уренгое, километр - в Пуровске и 2,5 километра в Пурпе и Пурпе-1. Еще капремонт проведут в Ханымее, Харампуре и Халясавэе.