Хотел заработать на бирже: житель Муравленко отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

Житель Муравленко отдал мошенникам более 1,5 миллиона Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Все началось с того, что летом 2020 года потерпевший увидел в интернете рекламу брокерской компании. Ознакомившись с отзывами, он принял решение вложить деньги. Далее мужчина оставил на сайте заявку и прошел верификацию. Через некоторое время с ним связался закрепленный аналитик, разъяснивший все нюансы.

- Осознавая, что в связи с коммерческими рисками может лишиться вложенных денег, гражданин оформил кредит и начал частями переводить некоторые суммы. В итоге на счет компании поступил 1 млн. 570 тысяч рублей. Когда заявитель решил закрыть сделку и получить заработанные деньги, с его счета была списана часть суммы, а затем счет был заблокирован, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовно дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.