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Происшествия18 июня 2021 7:39

На Ямале большегруз снес бетонное ограждение, которое упало на рабочего

Мужчину доставили в больницу
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек, только на этот раз травмы получил не водитель или пассажир, а мужчина, ремонтировавший дорогу. Происшествие случилась 17 июня на 522 километре автодороги Сургут-Салехард.

- Около 11:30 водитель автомобиля «МАЗ» существенно превысил скорость на участке дорожных работ, из-за чего наехал на железобетонное ограждение. В результате блок отбросило на рабочего. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло восемь аварий, а с начала года - 2 331, в которых одиннадцать человек погибли и 125 получили травмы, в том числе одиннадцать детей.