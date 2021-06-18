Веревочный парк и арт-объекты: глава Нового Уренгоя рассказал о благоустройстве озера Молодежное

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, как продвигается благоустройство озера Молодежное.

По его словам, монолитные работы завершены на 80 процентов: залито 3,5 тыс. куб. бетона и забито 1 440 свай. До конца лета этот этап будет завершен. Также будет подготовлена инженерная инфраструктура. А в следующем году начнется финишная отделка, подрядчик старается максимально сохранить все деревья.

- Мы целенаправленно отказались от гранитной плитки, выбрали лиственницу. В основе эко-стиль. Здесь будут современные арт-объекты, веревочный парк, универсальные горки и игровые элементы, беговые и велодорожки, площадки для воркаута и выгула собак, прогулочные зоны, в том числе со спуском к воде, фудкорт и парковка, - сообщил глава города.

Также он добавил, что озеро станет местом, которое придется по душе всем жителям Нового Уренгоя.