В селе Нори завершилось строительство универсальной спортивной площадки

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Нори завершилось строительство универсальной спортивной площадки. Отметим, что это первая площадка в селе, где жители смогут заниматься разными видами спорта: баскетболом, мини-футболом, волейболом и стритболом.

Строительство велось в рамках благоустройства на запустевшей территории. Теперь здесь установлено игровое оборудование: ворота для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная стойки. Также имеется освещение, а по периметру высажен газон.

- Лето в самом разгаре. Несмотря на капризную погоду, всем нам, а особенно детям, хочется быть активными, как можно больше времени проводить на воздухе. Уверен, новая спортивная площадка станет излюбленным местом норинцев, - сказал глава района Дмитрий Жаромских.