Фото: администрация Салехарда

С окончанием отопительного сезона в Салехарде начался капремонт коммунальных сетей. В течение лета АО «Салехардэнерго» планирует привести в порядок 16 451,5 метров труб.

В ближайшее время начнется ремонт тепловых камер и канализационных колодцев в жилых домах, работы по замене труб, а также капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и котельных.

Также отметим, что в мае текущего года АО «Салехардэнерго» приступило к прокладке централизованных сетей водоотведения, включая техническое присоединение многоквартирных домов по ул. Почтовая.

- Данные мероприятия позволят улучшить степень благоустройства домов № 2, 3, 4, 5 и 17 и избавиться от локальных септиков, которые зачастую переливались от наполнения, - сообщил заместитель главного инженера АО «Салехардэнерго» Дмитрий Волков.

Параллельно ведутся сварочные работы в канализационных колодцах по ул. Маяковского. Там же начнутся работы по прокладке сети водоотведения, которые завершатся в августе. Кроме того, будет производиться капитальный ремонт сети теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Общая протяженность линейного объекта - более 300 метров.