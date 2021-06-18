Погода на Ямале на 18 июня: прохладно и сильный ветер

Погода на Ямале на 18 июня Фото: Вера Зенина

В пятницу, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 9-18 м/с.

Надым: облачно. Днем +11, ночью +5. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 10-16 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +11, ночью +6. Ветер 8-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 6-15 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 6-11 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +11, ночью +5. Ветер 9-17 м/с.