Житель Муравленко гулял по магазинам с чужой банковской картой Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Муравленко установила преступника, который гулял по магазинам с чужой банковской картой. Все началось с того, что в дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что потеряла банковскую карту, и теперь кто-то расплачивается ей в магазинах.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Что касается задержанного, то он и не отрицал своей причастности. Мужчина честно рассказал, что нашел карту на улице, а затем отправился по магазинам, потратив около трех тысяч рублей.

Сейчас на муравленковца заведено уголовное дело, также он находится под подпиской о невыезде.