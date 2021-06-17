Надымская станция скорой помощи получила новый автомобиль

Фото: Правительство ЯНАО

Автопарк Надымской станции скорой помощи пополнился новым автомобилем «Форд Транзит». Теперь, с учетом новой машины, станция располагает 14 автомобилями. У медиков имеются в арсенале машины марок «Форд», «ГАЗель», «УАЗ», «Мерседес», «Ситроен».

Новый автомобиль принадлежит классу «B», в нем имеются современные носилки и шины для оказания первой помощи.

Кроме того, внутри установлен автономный подогреватель двигателя и салона авто, что очень важно в условиях Крайнего Севера.

После того, как закончится оформление документов, новый транспорт выйдет на линию.

- В работе «скорой» главное - оперативность. Нам важно, чтобы медицинская помощь при неотложных состояниях была оказана в самые короткие сроки. Так, в этом году в Коротчаево начала работу модульная подстанция скорой помощи. Кроме того, до конца года новые автомобили поступят в Салехард, Новый Уренгой и Муравленко, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Отметим, что все машины будут приобретены за счет средств окружного бюджета.