Завершился прием заявок для участия в проекте «Уютный Ямал»

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе завершился прием идей в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». В каждом муниципальном образовании работали проектные офисы, где жители могли не только подать свою инициативу, но и получить консультацию. Кроме того, заявки на участие в проекте принимались через портал «Живем на Севере».

По итогам заявочной кампании поступили 384 инициативы. Среди муниципальных образований лидерами стали: Лабытнанги - 72, Губкинский - 45 и Надымский район - 39.

Больше всего инициатив было направлено на благоустройство: строительство новых скверов и зон отдыха, а также ремонт дворов и улиц. Кроме того, жители активно предлагают идеи в сферах культуры, экологии и спорта.

Например, активисты Халясавэя и Самбурга хотят организовать в своих селах фрироуп-площадки, в поселке Лонгъюган предлагают построить скейт-парк, а таркосалинцы хотят установить на набережной Саргина стенды для размещения музейных экспонатов.

В течение лета ямальцы ознакомят земляков со своими инициативами и оформят их в полноценные проекты. С 6 по 16 сентября пройдет онлайн-голосование на платформе «Уютный Ямал», а с 17 по 19 сентября ямальцы смогут выбрать понравившиеся проекты на территориальных счетных участка.