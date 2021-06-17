Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июня 2021 года увеличилось на 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек, с начала периода - 39 496.

Из общего числа болеющих 184 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 17 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 424 человека.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 167.

В населенных пунктах Ямала произошло 25 заражений COVID-19 (за весь период - 33 329): Салехард - 9 (за весь период - 3 733), Лабытнанги - 7 (за весь период- 2 017), Губкинский - 4 (за весь период - 2 729), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 457), Новый Уренгой - 1 (за весь период - 6 963), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 429), Приуральский район - 1 (за весь период - 840).

За сутки в регионе провели 2 916 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 661 238.

Излечился от коронавируса 21 человек, за весь период - 38 408.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 14 057 человек с COVID-19, из них из них 2 175 (15,5%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 264 047. Выздоровевших - 11 205, за весь период - 4 839 705. Умерших - 416, с начала периода - 127 992.