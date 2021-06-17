Житель Лабытнанги, поверивший в кредит, отдал мошенникам 400 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что 14 июня потерпевшему поступил звонок от некоего человека. Мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что от имени лабытнангца поступила заявка на кредит, при этом он назвал данные паспорта и банковской карты мужчины, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее лжесотрудник пояснил, что для аннулирования предыдущей заявки необходимо оформить новую, что горожанин и сделал, но она не была одобрена.

Через некоторое время на телефон мужчины стали поступать новые звонки с неизвестных номеров. Звонившие также представлялись сотрудниками банка. Предлагая помощь, злоумышленники завладели данными банковской карты потерпевшего, списав с нее 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.