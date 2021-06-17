Нашли в воде: салехардские следователи выясняют причину гибели брата с сестрой

Салехардские следователи выясняют причину гибели брата с сестрой Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде проводится доследственная проверка по факту гибели двух местных жителей.

- Тела обнаружили 16 июня в реке Шайтанка возле набережной. Это оказались мужчина 2000 года рождения и женщина 2001 года рождения, являющиеся родными братом и сестрой, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются очевидцы происшествия и выясняются причины гибели. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.