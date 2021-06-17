В Новом Уренгое отметили небывалый прирост населения Фото: Ольга Крыльцова

Специалисты перинатального центра Новоуренгойской ЦГБ отмечают небывалый за последние годы естественный прирост населения.

- Так, в мае родилось 145 малышей. Для сравнения, в прошлом году за этот же месяц на свет появились 115 детей, - рассказали медики.

Отметим, что в первую половину июня положительная тенденция сохраняется: 46 девочек и 40 мальчиков, из них две двойни. В июне прошлого года родов было меньше, а вот мальчиков появилось больше, чем девочек.