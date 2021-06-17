Государственная награда лучшему наставнику «РН-Пурнефтегаза»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Марине Жолудевой, начальнику отдела контроля качества «РН-Пурнефтегаз», присвоено почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Нагрудный знак и удостоверение ветерану нефтяного производства вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Я живу на Ямале 26 лет, практически полжизни. Считается наш край суровым, но для меня он благодатный, потому что здесь прошла моя молодость, здесь я состоялась в профессии. И здесь поняла главное: человек может быть счастлив только тогда, когда он искренне, по-честному любит своё дело, своё место, где живёт и окружающих его людей», – отметила Марина Анатольевна на церемонии награждении.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Под руководством Жолудевой М.А. более 50 молодых специалистов «РН-Пурнефтегаза» получили основные профессиональные навыки в химико-аналитических лабораториях, изучив новейшие методы определения показателей товарной нефти и газа, а также способы проведения качественных испытаний продукции. Одно из приоритетных направлений работы Марины Анатольевны - подготовка участников к корпоративному конкурсу «Лучший по профессии» и корпоративному чемпионату по компетенции «Лаборант химического анализа» по стандартам WorldSkills.

Марина Жолудева занесена на Доску почёта наставников России в производственной сфере. Проект реализуется центральным институтом труда. Фотографии лучших производственников России размещены на сайте института.