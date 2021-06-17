Фото: администрация Муравленко

В Муравленко началась подготовка пляжа к купальному сезону. Напоминаем, что единственное место, где горожанам разрешено купаться - озеро в городском парке.

Пока водоем обследуют водолазы, очищая дно от мусора и битого стекла. Также на территорию пляжа завезли чистый песок, оборудовали наблюдательные вышки и пост охраны спасателей, а для удобства отдыхающих установили питьевой фонтан.

- Все запланированные мероприятия будут выполнены в срок. Также взяты пробы воды, ожидаем документального разрешения открытия пляжа, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Солодянкин.

Изначально открытие было запланировано на 20 июня, однако из-за погоды сроки, возможно, изменятся. Сейчас температура воды составляет 16 градусов, а для купания необходимо 18 градусов и выше.