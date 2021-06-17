Фото: администрация Салехарда

Школы Салехарда получат к новому учебному году более 1 500 новых парт и стульев. Мебель доставят в рамках реализации окружной программы «Развитие образования».

- До конца лета во все городские школы будут поставлены новые парты и стулья. Вся приобретаемая мебель создана для качественного образования и соответствует современным стандартам, - рассказала заместитель начальника департамента образования города Оксана Сайдашева.

Также отметим, что в салехардскую школу №1 и Обдорскую гимназию поступит новое и современное оборудование, предназначенное для учебы. Оно позволит проводить школьные занятия на другом уровне, а также поможет детям овладеть универсальными знаниями и умениями.