Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое отменили общегородской выпускной. Об этом заявил глава города Андрей Воронов. По его словам, это связано с ростом заболевших коронавирусом. В связи с этим окружной Роспотребнадзор рекомендует избегать мероприятий с большим скоплением людей.

- Именно поэтому на внеочередном заседании оперштаба ринято решение об отмене массовых городских мероприятий, в том числе и общегородского выпускного. Мы не можем себе позволить такой риск - собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей. Сразу внесу ясность, речь идет только об общегородской торжественной части. Выпускные в школах никто не отменяет, - сообщил градоначальник.

Кстати, это же касается и проведения масштабного празднования Дня молодежи «HURFEST». Однако время еще есть, профильные департаменты продумают, как разбить праздник на несколько локаций, чтобы не допустить толпы на одной территории.

- Друзья, понимаю, что все устали от ограничений. Но это необходимо, хоть и вызывает много недовольства. Прошу отнестись с пониманием и всей ответственностью, - призвал жителей Андрей Воронов.