Прокуратура Салехарда обнаружила нарушения при отлове и содержании бездомных животных

Прокуратура Салехарда обнаружила нарушения в деятельности по отлову и содержанию бездомных животных Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда выявила многочисленные нарушения в работе городской администрации и НО «Благотворительный Фонд защиты животных «Дорога Домой», относительно отлова и содержания бездомных собак.

- Выявленные нарушения в деятельности приюта свидетельствуют о ненадлежащей организации данной деятельности. В последствии они могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим ведомство внесло главе города и руководителю фонда представления об устранении нарушений закона. На данный момент все они устранены, а одно виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.