Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла многодетной матери из поселка Правохеттинский получить свидетельство на маткапитал. Женщина обратилась к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву, придя на личный прием.

- Установлено, что жительница поселка имеет на иждивении двух малолетних детей. В январе текущего года она обратилась в администрацию с заявлением о выдаче свидетельства на маткапитал, но ей было отказано из-за отсутствия постоянной регистрации в автономном округе, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Однако проверка установила, что гражданка более года проживает на территории Надымского района, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

Далее последовал судебный процесс, в ходе которого администрацию обязали выдать женщине сертификат на маткапитал. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.