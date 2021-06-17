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Общество17 июня 2021 7:40

Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла многодетной матери из поселка Правохеттинский получить свидетельство на маткапитал. Женщина обратилась к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву, придя на личный прием.

- Установлено, что жительница поселка имеет на иждивении двух малолетних детей. В январе текущего года она обратилась в администрацию с заявлением о выдаче свидетельства на маткапитал, но ей было отказано из-за отсутствия постоянной регистрации в автономном округе, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Однако проверка установила, что гражданка более года проживает на территории Надымского района, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

Далее последовал судебный процесс, в ходе которого администрацию обязали выдать женщине сертификат на маткапитал. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.