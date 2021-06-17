В Новом Уренгое преобразятся восемь общественных территорий

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о работах по благоустройству, которые пройдут в городе.

Так, в одном из дворов по ул. Надымская построят современную спортивную и игровую площадки и отремонтируют внутриквартальные проезды с выездом на ул. Железнодорожная.

На участках для многодетных семей (мкр. Восточнее Восточного) идет строительство инженерных коммуникаций. Канализация смонтирована уже на 30 процентов, в июле будут проводить водоснабжение, а затем специалисты приступят к газификации. В следующем году подрядчик сделает дороги и установит уличное освещение.

В мкр. Восточный подрядчик исправит все недочеты на детских площадках, оставшиеся с прошлого года. Вопрос находится на контроле первого заместителя Виктора Пузанова.

В мкр. Энтузиастов запланировано комплексное благоустройство. Строители заменят дорожное покрытие и уличное освещение, выполнят работы по устройству проездов и тротуаров, а также решат задачу по отводу воды.

Всего в этом году преобразятся восемь общественных территорий, в том числе завершится реконструкция пешеходной зоны по улице Интернациональная.