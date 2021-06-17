В Салехарде началась подготовка площадок для трех детских игровых зон

Фото: администрация Салехарда

Этим летом в Салехарде появятся три новых детских площадки: «Игровой планетарий», «Средневековый замок» и оазис «Песочный карьер». Они будут находиться в микрорайоне Павлова, на улицах Совхозная и Ленина.

На объектах уже произведены демонтажные работы, планировка территории, разработка и утрамбовка грунта. На Павлова - проложен кабель под освещение. Сейчас идет подготовка основания под устройство детских игровых комплексов.

- Работы ведутся по графику. Все игровые конструкции были заказаны и изготовлены по индивидуально созданному проекту для наших салехарских ребятишек. Срок сдачи объектов - начало сентября, - рассказал директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

В микрорайоне Павлова к монтажу игрового оборудования приступят в августе. Там запланировано устройство площадки с множеством игровых комплексов для детей от 2 до 14 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

На улице Совхозной «Игровой планетарий» появится в августе, дополнят его несколько видов качелей, каруселей и сеток для лазанья.

На пешеходной зоне улицы Ленина игровое оборудование установят в июле. Это будет одна из самых больших детских игровых зон в городе.

Отметим, что на всех игровых площадках предусмотрены скамьи с навесами, урны, безопасное резиновое покрытие и система видеонаблюдения.