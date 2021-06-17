Устраняют недочеты: в Лабытнанги продолжается ремонт по ул. Советская и Обская

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается ремонт дорог. Сейчас работы идут по улицам Гагарина и Заполярная-Южная.

Больше всего рабочим придется потрудиться на улице Гагарина. Здесь расширяется дорожное полотно, ведется укладка бортового камня и обустройство третьего в городе транспортного кольца.

На Заполярной также идет ремонт. В июле дорожники приступят к укладке асфальта.

Кроме того, одновременно идут работы по улицам Советская и Обская - подрядная организация устраняет замечания. По Обской выполняются работы на водоотводных каналах, а к концу недели начнется озеленение.

По словам подрядчика, на объектах задействовано более 150 человек и работает техника. К окончанию сезона все работы будут завершены.