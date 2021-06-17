Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском строительство 17 и 18 микрорайонов набирает оборот.

Так, на месте 17 микрорайона еще прошлой зимой был пустырь, однако в скором времени здесь появятся семь домов - все под переселение из ветхого и аварийного жилья.

В 18 микрорайоне уже готовы четыре дома. Параллельно с застройкой начинается прокладка сетей теплоснабжения и водоснабжения.

- Рассчитываем, что уже в этом году сдадим четыре 4-этажных дома. В самое ближайшее время наши горожане заедут в хорошие комфортные квартиры, - сообщил глава города Андрей Гаранин.

Также он добавил, что развитие микрорайонов стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.