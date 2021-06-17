В Салехарде капремонт жилых домов идет по плану

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается капремонт многоквартирных домов. Так, по ул. Обская, 19А уже готовы системы электроснабжения: заменена проводка и установлены новые электрощиты.

- На сегодняшний день по всем объектам отобраны подрядные организации, практически все они приступили к работам. В домах в деревянном исполнении ремонт завершится до конца сентября текущего года. Все работы ведутся в соответствии с графиком, - отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей Кучер.

Напоминаем, что этим летом в Салехарде капитально отремонтируют восемь многоквартирных домов в деревянном исполнении: мкр. Б.Кнунянца, 18 и 19; Комсомольская, 12А; Кооперативная, 5; Чапаева, 28А; Ямальская, 17 и 17А; Ямальская, 34А.

Больше всего дома по этим адресам нуждаются в ремонте фундамента и цокольного перекрытия, инженерных систем, а также крыш и фасадов.